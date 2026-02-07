Como Juventus Women | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

La partita tra Como e Juventus Women si è conclusa con un risultato che lascia l’amaro in bocca per le padroni di casa. La Juventus ha dominato l’incontro dal primo minuto, segnando due gol e controllando il gioco fino alla fine. La moviola ha evidenziato un rigore per le torinesi, che ha portato al secondo gol. Il tabellino conferma la vittoria netta della Juventus, che ora si avvicina alle prime posizioni in classifica. La cronaca live ha raccontato un match intenso, con occasioni per entrambe le squadre, ma alla fine sono

di Mauro Munno Como Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di Serie A Women. Tredicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che attraversa un buon momento di forma e si è rinforzata sul mercato. Le bianconere fanno visita al Como Women in una gara che potrebbe permettere alle bianconere di accorciare ancora dalla vetta della classifica, ora distante sei lunghezze. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15.00 Migliore in campo Juventus Women:.

