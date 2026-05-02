Napoli Juventus Women 1-2 LIVE | Banusic risponde a Thomas poi Capeta

Nella partita valida per la ventesima giornata di Serie A Women, la Juventus Women ha battuto il Napoli con il risultato di 2-1. Dopo un primo pareggio con il gol di Banusic, la squadra ospite ha preso il comando con Capeta, segnando il gol decisivo. La cronaca della partita, con moviola e tabellino, è stata aggiornata in tempo reale da Mauro Munno.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women. Ventesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che dopo la sconfitta interna con la Roma deve cercare di blindare il terzo posto che vale la Champions. Lo scontro diretto di oggi con il Napoli può essere dirimente per la corsa all’Europa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 1-2: sintesi e moviola. 18? Gol Capeta – Torna subito avanti la Juve! Clamoroso infortunio di Beretta che calcia addosso alla portoghese, sul rimpallo il pallone termina in rete 17? Gol Banusic – Deviazione volante e vincente sul cross morbido di Kozak che era stata trovata in area da Bellucci.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women 1-2 LIVE: Banusic risponde a Thomas, poi Capeta Notizie correlate Fiorentina Juventus Women 1-1 LIVE: Omarsdottir risponde a Thomasdi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di... Napoli Juventus Women 0-1 LIVE: Thomas sblocca dopo un grande avviodi Mauro MunnoNapoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli Women - Juventus Serie A Women Athora; Serie A Women | Juventus-Roma | Il tabellino; Napoli-Juve Women, una sfida che vale la Champions. Canzi: Dipende da noi; Serie A Women, Napoli-Juventus vale un posto in Champions. Ecco dove vederla. Napoli-Juventus Women 0-1, la sblocca Thomas nei primi minuti5'- GOL DELLA JUVE!! THOMAS!! Su servizio di Capeta, Thomas trova la conclusione dall'interno dell'area, leggermente defilata sulla destra, e piazza il pallone all'angolino basso ... tuttojuve.com Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveNapoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women ... juventusnews24.com Partita importantissima per la Juventus Women Segui con noi Napoli Juve LIVE - facebook.com facebook #JuventusWomen Le parole di #Canzi alla vigilia del #Napoli x.com