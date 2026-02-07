La Juventus Women vince 1-0 contro il Como, grazie a un gol di Carbonell nel secondo tempo. Dopo un primo tempo difficile, le bianconere trovano la vittoria in una partita combattuta e piena di occasioni. La squadra di casa si difende bene, ma alla fine la qualità della Juventus emerge e porta i tre punti a Torino.

di Mauro Munno Como Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di Serie A Women. Tredicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che attraversa un buon momento di forma e si è rinforzata sul mercato. Le bianconere fanno visita al Como Women in una gara che potrebbe permettere alle bianconere di accorciare ancora dalla vetta della classifica, ora distante sei lunghezze. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 42? Gol Carbonell – Riceve in area da Wälti, sposta sul mancino e incrocia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Como Juventus Women 0-1 LIVE: Carbonell sblocca dopo un primo tempo complesso

Approfondimenti su Como JuventusWomen

Segui la cronaca in tempo reale di Juventus Women Parma, match valido per l'undicesima giornata di Serie A Women.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Como JuventusWomen

Argomenti discussi: Serie A Women | Juventus Women-Sassuolo | La partita; Women | Massimiliano Canzi presenta Como-Juventus; Roma frenata 3-3 dal Parma, Inter e Juventus vincono e accorciano. Per il Milan successo e 4° posto; Juventus - Sassuolo in Diretta Streaming | DAZN IT.

Como-Juventus Women, le formazioni ufficiali: Canzi si affida al tridente Beccari, Bonansea e GirelliAlle 15 ci sarà la sfida tra il Como e la Juventus Women. Le bianconere vogliono trovare una vittoria preziosa in trasferta e Massimiliano Canzi si affida alle sue giocatrici migliori. Ecco ... tuttojuve.com

Serie A femminile, le statistiche pre gara di Como-Juventus Women: bianconere k.o nelle ultime 4 di campionato giocate contro squadre lombardeLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara relative al match di Serie A femminile che le Women giocheranno oggi pomeriggio, a partire dalle 15:00, sul campo del ... tuttojuve.com

Juventus-Como | Attiva la vendita del settore ospiti Tutte le info https://comofootball.com/juventus-como-info-settore-ospiti/ Biglietti acquistabili qui https://tickets.juventus.com/it/175567-2025-26-serie-a-juventus-como/tickets/19707-JUVENTUS---COMO facebook

Simone Braglia sul #calciomercato e non solo. #Roma #Como #Juventus #Inter x.com