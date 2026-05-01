Napoli Juventus Women streaming live e diretta tv | dove vedere il match

Da juventusnews24.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la ventesima giornata di Serie A Women, si può seguire il match tra Napoli e Juventus Women sia in diretta televisiva che in streaming online. La partita sarà trasmessa sui canali dedicati alla diretta televisiva e sarà disponibile anche sulle piattaforme di streaming ufficiali. I dettagli specifici sulla programmazione e le modalità di visione sono stati condivisi dagli organizzatori e dai servizi di trasmissione autorizzati.

valido per la ventesima giornata di Serie A Women. La  Juventus Women si prepara a vivere uno dei momenti più delicati della sua stagione.  Sabato 2 maggio 2026, le bianconere scenderanno in campo per affrontare il  Napoli  in una trasferta che mette in palio punti pesantissimi per la corsa all’Europa. La gara, valida per la  ventesima giornata  del campionato di Serie A femminile, rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni della squadra guidata da Max Canzi, chiamata a difendere il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il fischio d’inizio della sfida è fissato per le  ore 12:30.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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