Napoli Juventus Women streaming live e diretta tv | dove vedere il match

Per la ventesima giornata di Serie A Women, si può seguire il match tra Napoli e Juventus Women sia in diretta televisiva che in streaming online. La partita sarà trasmessa sui canali dedicati alla diretta televisiva e sarà disponibile anche sulle piattaforme di streaming ufficiali. I dettagli specifici sulla programmazione e le modalità di visione sono stati condivisi dagli organizzatori e dai servizi di trasmissione autorizzati.

valido per la ventesima giornata di Serie A Women. La Juventus Women si prepara a vivere uno dei momenti più delicati della sua stagione. Sabato 2 maggio 2026, le bianconere scenderanno in campo per affrontare il Napoli in una trasferta che mette in palio punti pesantissimi per la corsa all’Europa. La gara, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A femminile, rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni della squadra guidata da Max Canzi, chiamata a difendere il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il fischio d’inizio della sfida è fissato per le ore 12:30.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match Juventus-Como 0-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Juventus Women Lazio streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Women Fiorentina Juventus Women: streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A Womendi Redazione JuventusNews24Fiorentina Juventus Women: streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per la 18esima giornata di Serie A... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie A Women | Dove vedere Napoli-Juventus; Napoli Women - Juventus Serie A Women Athora; Napoli-Juventus (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in TV; Tabellino partita Cesena Femminile vs Juventus Women. Napoli Women da sogno! Domani arriva la Juventus: a Cercola per la ChampionsDomani va in scena uno degli scontri diretti più importanti della stagione della Serie A Women: con una vittoria, il Napoli sognerebbe la Champions League! tuttonapoli.net Juventus Women: brivido Champions e Bonansea si guarda intorno – VIDEO di Mauro Munno per il format JWomen Zone di JuventusNews24Juventus Women: brivido Champions e Bonansea si guarda intorno - VIDEO di Mauro Munno per il format JWomen Zone di JuventusNews24 ... juventusnews24.com La sfida per l’ultimo slot Champions tra Napoli e Juventus, il Derby della Madonnina e il match del Tre Fontane Questo weekend è impossibile perdersi anche solo una partita di campionato #SerieAWomenAthora - facebook.com facebook