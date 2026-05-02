La squadra locale si trova di fronte a una difficile situazione a causa di numerosi infortuni che hanno ridotto le opzioni a disposizione del tecnico. La partita cruciale si avvicina e il mister dovrà trovare delle soluzioni per coprire le assenze e preparare la squadra alla sfida decisiva. La situazione si fa complicata, e resta da vedere come verranno gestite le assenze tra i giocatori disponibili.

? Cosa scoprirai Come farà Pistolesi a gestire la rosa con così tanti infortuni?. Chi potrà sostituire le assenti per evitare la gara decisiva?. Quali sono le condizioni fisiche di Evangelista e Bona prima della sfida?. Perché la gestione dei carichi fisici è vitale per chiudere la serie?.? In Breve Evangelista, Bona, Papa, Morettini, Ceccarini e Dianda affrontano diversi problemi fisici.. Dianda è impegnata con la Vis Rosa Ferrara a Tortona fino al 3 maggio.. Bedilu Pucciarelli, Alessandro Carta e Bedilu gestiranno la direzione del match.. Papa è stata operata al ginocchio questo lunedì e seguirà riabilitazione estiva.. Le Mura Spring devono affrontare la trasferta a Piombino cercando di chiudere subito la serie dopo il successo ottenuto sabato scorso in casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mura Spring verso la chiusura: sfida a Piombino tra ambizioni e infortuni

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