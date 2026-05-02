Moviola Como Napoli | gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri Cosa è successo al Sinigaglia!

Durante la partita tra Como e Napoli, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526, sono stati discussi alcuni episodi riguardanti le decisioni dell’arbitro Fabbri. La gara, terminata con il punteggio di zero a zero, si è svolta allo stadio Sinigaglia. Alcune azioni contestate sono state soggette a revisione tramite la moviola, suscitando dubbi tra gli osservatori presenti.

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