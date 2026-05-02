Motosega gli sfugge mentre taglia la legna | ferito nei boschi di Sondalo

Questa mattina alle 11 nei boschi sopra l’ospedale Eugenio Morelli di Sondalo, un uomo che stava tagliando legna è stato ferito dopo che la motosega gli è sfuggita di mano. L’incidente si è verificato in un’area boschiva e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La persona coinvolta è stata trasportata in ambulanza per le cure del caso. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute.

Attimi di apprensione questa mattina, attorno alle 11, nei boschi sopra Ospedale Eugenio Morelli di Sondalo, dove un uomo è rimasto ferito mentre stava tagliando legna. Durante le operazioni, la motosega che stava utilizzando gli è improvvisamente scivolata, colpendolo al polpaccio e provocando.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Travolto da rami mentre taglia legna: Armando Bortolotti muore nei boschiUn uomo di 69 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri nei boschi sopra Vigo Meano, in località Maso Palù. Una raccolta di contenuti Si parla di: Motosega gli sfugge mentre taglia la legna: ferito nei boschi di Sondalo; Grave infortunio nei boschi, scivola con la motosega e si ferisce alla gamba: l'allarme lanciato dai compagni. Tragedia mentre pota gli alberi con una motosega: pensionato muore dissanguato a Ponte NossaPonte Nossa (Bergamo), 25 marzo 2026 – Tragedia in provincia di Bergamo, a Ponte Nossa. Questa mattina, mercoledì 25 marzo, un pensionato di 78 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto mentre ... ilgiorno.it