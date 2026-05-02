MotoGp crisi Yamaha Borsoi ottimista | Serve tempo

La crisi di Yamaha nella MotoGP si fa sempre più evidente, con il costruttore che si trova in fondo alla classifica generale. La novità più significativa riguarda il passaggio da motori a quattro cilindri in linea a propulsori V4, dopo diversi anni di utilizzo di motori di configurazione diversa. Un cambiamento che ha suscitato discussioni sulla direzione tecnica intrapresa e sulle difficoltà attuali della casa giapponese nel campionato.

Bologna, 2 maggio 2026 – Yamaha ultimo costruttore, con distacco, della Moto gp è di per se una notizia, ma lo è forse ancora di più il cambio radicale di filosofia con il passaggio al V4 dopo anni di motori a quattro cilindri in linea. Il via è stato dato già la scorsa stagione, con l’intento di metterlo in pista per tutto il 2026 e con vista anche sul 2027 nonostante il cambio regolamentare. Per svilupparlo, Yamaha è tornata ad avere quattro moto, strappando il team Pramac a Ducati dopo il successo mondiale di Jorge Martin nel 2024. Il team ha affrontato diverse difficoltà nell'adattamento alla Yamaha V4, un cambiamento significativo rispetto alle moto precedenti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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