Morto Alex Zanardi la famiglia vicina fino all' ultimo | chi sono la moglie Daniela Manni e il figlio Niccolò

Venerdì sera, all'età di 59 anni, è deceduto Alex Zanardi. La famiglia si è trovata accanto a lui fino all'ultimo istante, con la moglie Daniela Manni e il figlio Niccolò presenti durante tutto il decesso. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, suscitando cordoglio tra chi ha seguito da vicino la vita e le imprese del campione.

Sono stati vicini ad Alex Zanardi fino al momento della morte, avvenuta venerdì sera 1 maggio all'età di 59 anni. Compagna di una vita la moglie, Daniela Manni, guida quotidiana nei momenti più difficili insieme al figlio 27enne Niccolò, che oggi piangono, insieme al mondo dello sport italiano.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alex Zanardi morto: la moglie Daniela Manni che lo ha protetto fino alla fine, l'amore nato in pista. Il figlio Niccolò: «Un esempio come padre» Altri aggiornamenti Temi più discussi: È morto Alex Zanardi, simbolo Paralimpico dell'Italia: aveva 59 anni; Auto, corse, ori: addio Alex Zanardi, l’ironman delle mille sfide diventato campione paralimpico; La morte di Alex Zanardi e la sua lezione di umanità; È morto l’ex pilota e atleta paralimpico Alex Zanardi. E' morto Alex Zanardi, omaggio all'eroe che sorpassò paura e pietàBolognese, aveva 60 anni. Dopo l'incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo quattro ori e due argenti ai Gioc ... ansa.it Morto Alex Zanardi: le cause della morte dell’ex pilota e atleta paralimpicoMorto Alex Zanardi: le cause della morte dell'ex pilota e atleta paralimpico, gli incidenti, la malattia, anni, età, le informazioni ... tpi.it È morto a 59 anni Alex Zanardi. Da ex pilota di Formula 1, dopo un terribile incidente fece "della disabilità una lezione di umanità". Lo scriveva Papa Francesco in una lettera rivolta al campione paraolimpico, dopo un grave sinistro in handbike nel comune di - facebook.com facebook Alex Zanardi, morto l'ex pilota di F1 e campione paralimpico - la Repubblica x.com