Morto Alex Zanardi disposto minuto di silenzio prima delle gare Mattarella | Ammirato per coraggio e resistenza

Le istituzioni italiane hanno espresso cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, campione paralimpico e figura nota nel mondo dello sport. Prima di alcune competizioni è stato osservato un minuto di silenzio in suo ricordo. Il presidente della Repubblica e altre alte cariche politiche hanno reso omaggio alla sua memoria, sottolineando il suo coraggio e la sua capacità di resistenza. La notizia ha suscitato reazioni di commozione a livello nazionale.

Le istituzioni si uniscono nel cordoglio per la morte di Alex Zanardi. Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Giorgia Meloni, fino ai ministri e al presidente del Coni, Luciano Bonfiglio, commosso è il ricordo della politica nazionale per il campione paralimpico bolognese scomparso.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate È morto Alex Zanardi: un minuto di silenzio in tutte le gare per salutare il campioneLa notizia è arrivata nella mattina di sabato 2 maggio, silenziosa come la clinica padovana in cui Alex Zanardi si è spento la sera prima. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: È morto Alex Zanardi, simbolo Paralimpico dell'Italia: aveva 59 anni; È morto Alex Zanardi: addio al campione paralimpico; Morto Alex Zanardi, disposto minuto di silenzio prima delle gare. Mattarella: Ammirato per coraggio e resistenza; Addio ad Alex Zanardi, simbolo di coraggio e libertà oltre ogni confine. Martedì i funerali a Prato della Valle. È morto Alex ZanardiPilota di Formula 1 e campione paralimpico, aveva 59 anni. Dopo l'incidente che gli costò l'amputazione delle gambe salì sulla handbike diventando simbolo e ispirazione fino alle vittorie di Londra e ... bolognatoday.it Alex Zanardì è morto a 59 anni, mondo dello sport in luttoCiao Alex. Hai trasformato il coraggio in sorriso. Oggi resta solo un grazie immenso. Così Gianni Morandi ricorda sui social Alex Zanardi. Le parole del cantante bolognese accompagnano un video in c ... sport.sky.it È morto a 59 anni Alex Zanardi. Da ex pilota di Formula 1, dopo un terribile incidente fece "della disabilità una lezione di umanità". Lo scriveva Papa Francesco in una lettera rivolta al campione paraolimpico, dopo un grave sinistro in handbike nel comune di - facebook.com facebook Alex Zanardi, morto l'ex pilota di F1 e campione paralimpico - la Repubblica x.com