Morte Alex Zanardi cordoglio anche dall’Aou Senese

L’azienda ospedaliero-universitaria di Siena ha annunciato il decesso di Alex Zanardi, noto atleta italiano. La struttura ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di una figura di spicco nel mondo dello sport, ricordando la sua determinazione e umanità. La notizia ha suscitato reazioni di lutto e vicinanza da parte di varie istituzioni e persone che lo hanno conosciuto e stimato.

SIENA – L’azienda ospedaliero-universitaria senese esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, figura straordinaria dello sport italiano e simbolo di grande umanità e determinazione. Zanardi fu ricoverato all’Aou Senese in seguito al grave incidente occorso nel 2020. In quella drammatica circostanza, fu preso in carico dai professionisti dell’azienda, che ne hanno seguito il percorso clinico con la massima dedizione e professionalità. Il suo coraggio e la sua straordinaria capacità di affrontare le avversità hanno lasciato un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto modo di assisterlo e conoscerlo. La direzione aziendale, insieme a tutti i professionisti dell’Aou Senese, si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia, esprimendo vicinanza e sentite condoglianze.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Morte Alex Zanardi, cordoglio anche dall’Aou Senese Notizie correlate Morte Alex Zanardi, il cordoglio del mondo politico e sportivo per lo straordinario pilota italianoLa scomparsa diAlex Zanardiha generato un’ampiaondata di emozioniche travalica i confini dello sport. Leggi anche: Alex Zanardi, il cordoglio del Napoli per la sua scomparsa Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: È morto Alex Zanardi: l’Italia dice addio al suo supereroe; Addio Zanardi, le reazioni: dal minuto di silenzio al messaggio di Mattarella; Addio ad Alex Zanardi, l'omaggio del sindaco Bano:Un esempio incredibile; sarà lutto cittadino; Addio ad Alex Zanardi, Mattarella: Punto di riferimento per tutto lo sport. Meloni: Uomo straordinario. Morte Zanardi, Meloni: Perdiamo uomo straordinario. Mattarella: Esempio oltre lo sportLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Alex Zanardi, Meloni: 'Perdiamo campione e uomo straordinario'. Tutte le reazioni ... tg24.sky.it Addio a Zanardi, la Roma si unisce al cordoglio: Il Club si stringe al dolore della famigliaIn mattinata è arrivata la tragica notizia della scomparsa di Alex Zanardi. La Roma si è unita al cordoglio del mondo dello sport. siamolaroma.it Morte Alex Zanardi, da Meloni a La Russa il cordoglio e il ricordo - facebook.com facebook Morte Alex Zanardi, da Meloni a La Russa il cordoglio e il ricordo x.com