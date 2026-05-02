Monza-Milan Primavera finisce 1-1 | pareggio con poche emozioni per due squadre senza obiettivi di classifica

Alle ore 13:00 si è disputata la partita tra Monza e Milan, valida per la 36ª giornata del campionato Primavera. La sfida si è conclusa con un punteggio di 1-1, con entrambe le squadre che hanno segnato un gol ciascuna. Le due formazioni hanno mostrato un gioco senza grandi emozioni, poiché entrambe non avevano più obiettivi di classifica da raggiungere in questa stagione.

Nel pomeriggio, al Centro Sportivo Luigi Berlusconi, è andato in scena il match tra Monza e Milan, valevole per la 36ª giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di mister Renna hanno pareggiato 1-1, per il Diavolo rete di capitan Scotti su calcio di rigore (qui le pagelle). Ecco, di seguito, il resoconto del match. La gara parte forte con diverse occasioni da entrambe le parti nei primi minuti, con un ritmo alto e deciso. Al 17' i rossoneri passano in vantaggio grazie al 10° gol in campionato del capitano rossonero Scotti. Elegante e glaciale sul dischetto con un tocco sotto che manda fuori giri il portiere del Monza. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare con due occasioni nel giro di pochi minuti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Monza-Milan Primavera finisce 1-1: pareggio con poche emozioni per due squadre senza obiettivi di classifica Notizie correlate Cremonese-Genoa, pareggio senza gol: Bonazzoli sfiora il vantaggio, match bloccato e poche emozioni allo Zini.Cremona e Genova si sono separate sul campo con un pareggio a reti inviolate, un risultato che lascia più amarezza che soddisfazione, soprattutto per... Napoli-Milan, confronto di alta classifica con due dati che accomunano le due squadreIl big match della 31^ giornata di campionato, però, metterà davanti due compagini accomunate da una speciale caratteristica. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Primavera 1, Monza-Milan: cronaca live, formazioni e tabellino; PRIMAVERA 1: FIORENTINA-MONZA 3-1; Scheda squadra Milan U20; Milan Primavera, Cagliari rimontato 2-1: la cronaca del match. Diretta | Monza Milan Primavera (risultato finale 1-1): la pareggia Bagnaschi! (oggi 2 maggio 2026), CHI LA SPUNTERÀ? Una gara con ben poco da dire in questo 36esimo turno di campionato. La diretta Monza Milan Primavera, che si disputerà sabato 2 maggio 2026 alle ore 13:00, infatti non ha nulla in ... ilsussidiario.net Primavera, le formazioni ufficiali di Monza-Milan. Esordio per Vincent IbrahimovicQueste le formazioni ufficiali di Monza-Milan, gara valida per la 34^ giornata di Primavera 1. Fischio d’inizio alle ore 13.00. Titolare per la prima volta con la Primavera Vincent ... milannews.it Oggi, contro il Monza, è arrivato l'esordio con il Milan Primavera per Vincent Ibrahimovic (centrocampista, classe 2008), fratello di Maximilian e secondo genito di Zlatan. - facebook.com facebook Pagelle Monza-Milan Primavera 1-1: la personalità di Scotti trascina il Diavolo. Mancioppi, che errore! #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com