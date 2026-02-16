Cremonese-Genoa pareggio senza gol | Bonazzoli sfiora il vantaggio match bloccato e poche emozioni allo Zini

La partita tra Cremonese e Genoa si è conclusa con un pareggio senza reti, a causa della mancanza di occasioni chiare da entrambe le squadre. Bonazzoli ha avuto la migliore opportunità per portare avanti la Cremonese, colpendo la traversa con una testa ravvicinata, ma il risultato non è cambiato. Lo Zini ha visto poche emozioni, con un ritmo lento e poche azioni pericolose.

Pareggio Senza Emozioni al Giovanni Zini: Cremonese e Genoa Si Dividono la Posta in Gioco. Cremona e Genova si sono separate sul campo con un pareggio a reti inviolate, un risultato che lascia più amarezza che soddisfazione, soprattutto per la Cremonese che ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa di Bonazzoli che si è spento sulla traversa. Il match, disputato oggi, 16 febbraio 2026, allo Stadio Giovanni Zini, non ha visto affondare nessuna delle due squadre, rimanendo bloccato su un equilibrio tattico per tutti i novanta minuti. Una Partita Tattica e Prudente. L’incontro tra Cremonese e Genoa si è configurato fin dall’inizio come una sfida di nervi e di tattica, con entrambe le formazioni determinate a non commettere errori.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Cremonese e il Genoa hanno pareggiato 0-0 nello scontro diretto, una partita decisiva per la corsa alla salvezza che si è giocata allo Zini.

Segui la diretta delle partite di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 21ª giornata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.