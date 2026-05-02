Mondiali così gli sponsor hanno riscritto il business del calcio

Nel corso degli ultimi decenni, i ricavi commerciali legati ai Mondiali sono cresciuti in modo significativo, passando dagli anni Ottanta a oggi. Mentre negli anni Novanta i principali sponsor investivano circa 10 milioni di dollari, il budget totale previsto dalla FIFA per il ciclo 2023-2026 si aggira intorno ai 13 miliardi di dollari. Questa evoluzione ha cambiato profondamente il modello economico del torneo, rendendolo una realtà di portata globale.

Per capire che cosa sia davvero il Mondiale 2026 che si svolgerà tra giugno e luglio negli Stati Uniti, più che guardare ai tabelloni, alle fasce o alle città ospitanti conviene guardare ai conti e all’impressionante giro di soldi che ci gira intorno. Perché la storia economica della Coppa del Mondo è, in larga misura, la storia di come gli sponsor abbiano smesso di essere un contorno prestigioso per diventare uno dei pilastri dell’intero sistema FIFA. Oggi appare ovvio. Ma non è sempre stato così. Prima serve una premessa. Ospitare un Mondiale resta un investimento di prestigio, oltre che un’operazione economica. Per molti Paesi la Coppa del Mondo è un’occasione per rafforzare l’immagine internazionale e attrarre turismo, ma i risultati non sono sempre uguali.🔗 Leggi su Laverita.info

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Wife Exposes Husband’s Long Affair, He’s Cast Out and His Reputation Ruined

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