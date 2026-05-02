Minacce danni e continue richieste di denaro alla nonna | colto sul fatto

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Ambrogio dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla nonna, che lo aveva precedentemente ricevuto. Secondo quanto ricostruito, l’individuo avrebbe minacciato, arrecato danni e avanzato ripetute richieste di denaro alla donna. L’arresto è stato eseguito quando l’uomo è stato trovato sul luogo che gli era vietato frequentare.

Viola il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e viene arrestato dai carabinieri di Ambrogio. Questa la conseguenza per un 32enne originario del ferrarese, già noto alle forze dell’ordine colto in flagranza di reato mattinata di venerdì 1.Iscriviti al canale WhatsApp.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Disturba con insistenza i viaggiatori in stazione con continue richieste di denaro: 75enne raggiunto dal Daspo urbanoANCONA - Il Questore di Ancona ha emesso nei confronti di un 75 enne italiano un Daspo urbano con divieto di accesso all'interno della stazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Minacce, danni e continue richieste di denaro alla nonna: colto sul fatto; Aggressioni non solo verbali al personale sanitario: situazione intollerabile, occorre agire; Imprenditore della telefonia condannato anche in Appello per minacce e lesioni alla ex compagna; Botte e minacce sui mezzi pubblici, l'allarme: quasi 300 giorni di assenza per i lavoratori romagnoli. Continue minacce alle sorelle, appostamenti e lettere intimidatorie: in carcereContinue minacce alle sorelle, appostamenti e lettere intimidatorie. I carabinieri di Perugia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, giudice per le indagini preli ... perugiatoday.it Minacce e rapine ai danni di un coetaneo: quattro minorenni in comunitàComo, 15 gennaio 2025 - Un coetaneo preso di mira, rapinato due volte e costretto a subire continue e gravi minacce e aggressioni, al punto da ritenere i suoi persecutori responsabili anche di ... ilgiorno.it Botte e minacce di morte alla moglie, denunciato 65enne E' successo a Reggio Emilia.... - facebook.com facebook Nuove minacce contro Cuba, Trump: la prenderemo quasi subito x.com