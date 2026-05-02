Il Milan sta affrontando una stagione caratterizzata da un numero di infortuni diverso rispetto a quella precedente. I dati raccolti mostrano variazioni nelle assenze di giocatori rispetto all’anno passato, con alcune assenze di lunga durata e altri infortuni più brevi. La gestione degli infortuni e il recupero dei calciatori sono al centro dell’attenzione, considerando le differenze tra le due stagioni. Allegri e il suo staff continuano a monitorare attentamente la situazione.

Con la stagione ormai agli sgoccioli, è tempo di bilanci anche in casa Milan. Tra i dati più significativi c’è quello legato agli infortuni, tema ricorrente negli ultimi anni. E il confronto tra l’annata in corso e la precedente offre spunti interessanti, soprattutto alla luce della gestione dello staff tecnico e atletico di Massimiliano Allegri. Nell’attuale stagione i rossoneri hanno accumulato 630 giorni complessivi di assenza per infortunio. Un numero importante, ma nettamente inferiore rispetto al passato. Su 31 stop totali, 14 sono stati traumatici, 16 muscolari e uno dovuto a sindrome influenzale. A incidere maggiormente sono stati gli stop nel reparto offensivo: Christian Pulisic e Rafael Leao su tutti, ma anche Saelemaekers, Gabbia, Gimenez e Jashari hanno avuto periodi di assenza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, infortuni a confronto con la scorsa stagione: il lavoro di Allegri è ‘miracoloso’

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