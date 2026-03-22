Il Milan di Massimiliano Allegri ha già raggiunto i punti totali della scorsa stagione, segnando un netto miglioramento rispetto alle prestazioni precedenti. I dati evidenziano un rendimento superiore rispetto alle partite passate, con la squadra che mostra una maggiore costanza nei risultati. La situazione attuale si confronta con il percorso di dodici mesi fa, senza includere analisi o interpretazioni delle cause di questo andamento.

Il Milan ha vinto contro il Torino conquistando tre punti davvero fondamentali per la corsa al quarto posto e per mettere pressione all'Inter che giocherà questa sera contro la Fiorentina. Dopo la trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-26 il Milan di Massimiliano Allegri si trova al momento al secondo posto con 63 punti conquistati, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte. 47 gol fatti e 23 gol subiti. LEGGI ANCHE: Athekame la scossa del Milan: cambia la partita. Per il 4-3-3 è davvero fondamentale>>> Facciamo un paragone con la scorsa stagione: il Milan prima di Fonseca poi di Conceicao aveva conquistato 47 punti con 13 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, che impatto di Allegri: già raggiunti i punti della scorsa stagione. I dati

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