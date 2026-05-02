Un medico specializzato in apnee e praticante di immersioni sott'acqua ha spiegato che molti uomini tendono a trattenere il fiato nel momento più intenso del rapporto sessuale. Ha sottolineato che il modo in cui si respira, in particolare attraverso il naso, può influenzare l'intimità tra i partner. La respirazione gioca un ruolo cruciale in questa fase, secondo quanto affermato dall’esperto.

Perché è un meccanismo tanto diffuso quanto inconsapevole, che ha a che fare con qualcosa di molto più profondo del semplice atto sessuale: il modo in cui respiriamo. Nel suo nuovo libro Atlante illustrato del respiro, pubblicato da Gribaudo, Maric - medico specialista, docente universitario ed ex primatista mondiale di apnea – guida il lettore attraverso 100 esercizi pratici per imparare a respirare meglio e vivere meglio, anche sotto le lenzuola. Perché la respirazione nasale, oltre a indurre calma e rilassamento, stimola la produzione di ossido nitrico, una molecola fondamentale per la vasodilatazione e quindi per il desiderio e la risposta sessuale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mike Maric, medico e apneista: «Molti uomini trattengono il fiato proprio sul più bello. Durante il sesso, il respiro è il vero segreto»

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