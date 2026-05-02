Miami Leclerc esplode in radio | È qualcosa di orrendo

Durante una trasmissione radio, il pilota ha espresso con tono acceso la propria frustrazione riguardo alle prestazioni della SF26, definendo la situazione “qualcosa di orrendo”. La discussione con l’ingegnere Bryan Bozzi ha evidenziato problemi tecnici e di strategia che hanno impedito alla vettura di conquistare la prima fila, portando il driver a sfogarsi pubblicamente.

? Cosa scoprirai Cosa ha causato lo sfogo di Leclerc con l'ingegnere Bryan Bozzi?. Perché la SF26 non è riuscita a contendere la prima fila?. Chi rappresenta la minaccia principale per il monegasco in griglia?. Come reagirà il team Ferrari dopo il fallimento tecnico a Miami?.? In Breve Leclerc conclude le qualifiche al quarto posto dietro McLaren e Antonelli.. Ingegnere Bryan Bozzi riceve le critiche del pilota dopo la sessione.. Gara sprint programmata per le ore 18:00 di sabato 2 maggio.. Qualifiche ufficiali per il Gran Premio previste per le ore 22:00.. Charles Leclerc ha espresso un profondo disappunto verso il proprio team dopo le qualifiche per la sprint del Gran Premio di Miami questo sabato 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miami, Leclerc esplode in radio: “È qualcosa di orrendo Notizie correlate Gp Miami, ‘furia’ Leclerc via radio con team Ferrari: “Orrendo”. Cos’è successo(Adnkronos) – Charles Leclerc manca la prima fila nelle qualifiche per la sprint del Gp di Formula 1 di Miami e si sfoga, via radio, con il suo team. Leclerc, lo sfogo corre via radio: "Orrendo". Poi si ricarica: "Ferrari forte sul passo gara"L’ottimo feeling riscontrato nelle prove libere del mattino a Miami e il buon inizio nelle qualifiche sprint del pomeriggio sembravano indirizzare la...