Mi tremano le gambe | il discorso di Alex Zanardi quando ricevette il Nettuno d' oro

“Sono così emozionato che mi tremano le gambe”. È con la sua immancabile capacità di trovare da sorridere anche nella tragedia che Alex Zanardi esordì nel discorso che tenne quando ricevette il Nettuno d'Oro. Era il 2012 e l'ex pilota di Formula 1 era appena diventato un campione paralimpico di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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