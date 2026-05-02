Max Verstappen | I frutti si sono visti a mio agio con gli aggiornamenti

Durante le qualifiche del Gran Premio di Miami 2026, il pilota ha ottenuto la pole position e ha commentato che i miglioramenti apportati alla vettura si sono tradotti in una maggiore sensazione di comfort in pista. La sessione si è conclusa con la migliore prestazione di Antonelli, che ha preceduto gli altri concorrenti. La gara si svolgerà nel prossimo fine settimana, con i motori pronti a scaldarsi sotto il sole della Florida.

Si è conclusa con la pole position di Andrea Kimi Antonelli la qualifica del Gran Premio di Miami 2026, quarto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito americano, l’italiano è stato autore di un primo time attack perfetto che gli è valso la prima casella di domani con il tempo di 1:27.798. Il bolognese firma così la terza partenza al palo consecutiva in un inizio di stagione ai limiti della perfezione. Ritorna nelle prime posizioni Max Verstappen che si prende nell’ultimo run la seconda piazza e domani affiancherà Kimi Antonelli in una gara che si preannuncia spettacolare. L’olandese, mai realmente competitivo in questo inizio di stagione, paga oggi solo 166 millesimi dalla pole anticipando Charles Leclerc, terzo a 345 millesimi dalla migliore prestazione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Max Verstappen: “I frutti si sono visti, a mio agio con gli aggiornamenti” Max Verstappen JUST DROPPED a HUGE BOMBSHELL on Red Bull after SHOCKING STATEMENT! Notizie correlate F1, Lando Norris: “Non sono ancora a mio agio, c’è da lavorare”Lando Norris si è dovuto accontentare di un piazzamento in quinta posizione in occasione del GP del Gippone, terza tappa del Mondiale 2026 di Formula... Leggi anche: Max Verstappen chiarisce perché i confronti con Ayrton Senna sono fuori luogo dopo il GP giapponese. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: F1 | FP1 Miami, Leclerc prende la scena. Sviluppi Ferrari top, Kimi batte Russell ma occhio a McLaren...; Mercedes fatica nel GP di Miami mentre l’ala ‘Macarena’ della Red Bull ruba la scena. Maggior numero di pole position consecutiveMax Verstappen, al termine della stagione 2024 di Formula 1, ad appena 27 anni di età è riuscito a laurearsi campione del mondo per la quarta volta consecutiva. Nonostante la sua futura carriera ... redbull.com Max Verstappen domina tutti: il video delle straordinarie prestazioni in GT4 per avere il Permit ADebutto incredibile per Max Verstappen al Nürburgring: completa i giri richiesti, supera la prova pratica e stacca tutti in qualifica. Max Verstappen non si ferma mai. Nella settimana di pausa del ... newsmondo.it Grazie a un giro superlativo in 1:27.798, Kimi Antonelli fa sua la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami. Il talento italiano della Mercedes ha preceduto di circa un decimo e mezzo la Red Bull di Max Verstappen (+0.166) e di circa tre - facebook.com facebook ! Kimi come Schumacher e Senna: terza pole position consecutiva per il pilota italiano. Straordinario Il secondo miglior tempo se lo prende un super Max Verstappen, dietro di lui Charles Leclerc. x.com