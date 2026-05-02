Martina Colombari, nota modella e attrice, ha parlato apertamente della sua esperienza come madre di Achille, il suo unico figlio di 21 anni. Achille, figlio di Colombari e dell’ex calciatore, ha affrontato alcune difficoltà sin dalla tenera età, quando si mostrava molto vivace. La donna ha espresso il suo orgoglio nei confronti del figlio, condividendo anche il dolore legato alle sfide che ha dovuto affrontare nel corso degli anni.

Achille, 21 anni, unico figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, ha avuto problemi fin da piccolo, quando sembrava solo un bambino molto vivace. Nel 2024 è arrivata la diagnosi di ADHD, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, che ha messo tutto in prospettiva. Nel frattempo, però, i problemi erano diventati sempre più grandi. Achille Costacurta di recente ha raccontato di aver avuto problemi di droga, di essere stato ricoverato e sottoposto a sette Tso. Il fondo lo ha toccato proprio durante un ricovero, quando era in comunità e tentò il suicidio con sette bottiglie di metadone. Oggi il giovane sta meglio e i suoi problemi sembrano lontani, tanto che è intervenuto a Verissimo dall’Australia, dove sta facendo un’esperienza lavorativa.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Martina Colombari e la sofferenza per il figlio Achille: “Sono orgogliosa di essere la sua mamma”

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