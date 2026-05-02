Marconi ruba olio da un supermercato per rivenderlo Bloccato prima della fuga
Durante un normale giorno di acquisti, un uomo è stato fermato dai carabinieri forestali mentre tentava di rubare olio da un supermercato. L'addetto alla sicurezza aveva già segnalato il tentativo di furto e un militare fuori servizio, presente nel negozio, ha aiutato a bloccare l'uomo prima che potesse allontanarsi con la refurtiva. L'intervento si è concluso con l'arresto dell'individuo.
Quella che doveva essere una normale spesa si è trasformata in un arresto grazie all'intervento di un militare fuori servizio, un appuntato dei carabinieri forestali, che ha suportato l'addetto alla sicurezza del Conad. È successo domenica scorsa, intorno alle 19, presso il supermercato di viale.🔗 Leggi su Romatoday.it
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