Marconi ruba olio da un supermercato per rivenderlo Bloccato prima della fuga

Durante un normale giorno di acquisti, un uomo è stato fermato dai carabinieri forestali mentre tentava di rubare olio da un supermercato. L'addetto alla sicurezza aveva già segnalato il tentativo di furto e un militare fuori servizio, presente nel negozio, ha aiutato a bloccare l'uomo prima che potesse allontanarsi con la refurtiva. L'intervento si è concluso con l'arresto dell'individuo.