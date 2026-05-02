A Maratea si è aperto il forum dedicato alla fotonica, un settore della scienza che studia la luce. L’evento coinvolge ricercatori provenienti dalla Cina e si concentra sulle applicazioni della fotonica nel settore turistico. Durante l’iniziativa, vengono presentate le ultime scoperte nel campo e si discute di come queste innovazioni possano influenzare il futuro della regione. La manifestazione si svolge nel centro della città, attirando esperti e appassionati di scienza.

? Cosa scoprirai Come può la scienza della luce cambiare il turismo di Maratea?. Chi sono i ricercatori cinesi che arrivano in Basilicata?. Perché il turismo congressuale è la chiave per la destagionalizzazione?. Cosa accade quando l'innovazione tecnologica incontra le tradizioni locali?.? In Breve L'evento accademico internazionale si protrarrà fino al 5 maggio a Maratea.. L'assessore Mariastella Gambardella punta sulla destagionalizzazione del turismo congressuale locale.. Il forum mira a intercettare flussi qualificati oltre i classici mesi estivi.. La cooperazione scientifica coinvolge ricercatori e industrie di Italia e Cina.. L’assessore al Turismo Mariastella Gambardella ha inaugurato a Maratea la quinta edizione del Light Sino-Italian Photonics Forum, un evento accademico internazionale che si protrarrà fino al 5 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maratea, polo della scienza: al via il forum sulla fotonica

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