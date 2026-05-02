Manifesto-appello per la tutela della scuola nei piccoli centri dell’entroterra | Lo spopolamento è un' emergenza sociale

Un manifesto-appello è stato diffuso per chiedere interventi a tutela delle scuole nei piccoli centri dell’entroterra siciliano, sottolineando che lo spopolamento di questi Comuni rappresenta un problema sociale, culturale e civile. Il testo evidenzia come la diminuzione degli abitanti nei territori interni stia portando a una perdita di servizi essenziali, in particolare delle scuole, e denuncia la mancanza di azioni concrete da parte delle istituzioni per contrastare questa situazione.

Nel silenzio e nell’inazione generale, diventa ogni giorno sempre più evidente come lo spopolamento dei piccoli Comuni dell’entroterra siciliano non sia soltanto un fenomeno demografico: è una vera emergenza sociale, culturale e civile che rischia di impoverire definitivamente territori già.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Strade più sicure nei piccoli comuni, dalla Provincia un fondo da 130 mila euro per l’entroterraVia libera del Consiglio provinciale ai contributi per la messa in sicurezza della viabilità, interverranno direttamente i comuni Come evidenzia il... Leggi anche: Gestire i crediti insoluti nei grandi centri urbani: strategie per la tutela aziendale Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Texas dei Dieci Comandamenti; La Provincia in campo a difesa della rete delle Consigliere di parità territoriali: siglato oggi un Manifesto; Il manifesto per la Giornata mondiale delle comunicazioni 2026; Il manifesto di Porto Chiaro: Trasparenza sull'antico scalo. Il manifesto di Porto Chiaro: Trasparenza sull'antico scaloUn gruppo di cittadini al di fuori degli schemi dei partiti lancia l'idea di una piattaforma di discussione: L'accordo Comune-Costim va rivisto ... rainews.it Elezioni comunali, l’appello della Briante per una comunicazione non ostile: ‘Chi alza la voce perde credibilità’La qualità delle parole utilizzate nel dibattito pubblico incide direttamente sulla qualità di una convivenza capace di restituire alla politica la sua funzione originaria, quella di costruire e non ... citynow.it 2 MAGGIO 2017 moriva VALENTINO PARLATO, il COMUNISTA ERETICO che fondò il MANIFESTO Gentile e ironico, Valentino Parlato fumava ottanta sigarette Pueblo al giorno e beveva vino bianco anche di buon mattino. Straordinaria figura di comunista er - facebook.com facebook