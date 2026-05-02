Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip si sono verificati diversi momenti tesi tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Tra confronti accesi e gesti improvvisi, uno degli episodi più discussi è stato quello che ha coinvolto le due concorrenti, attirando l’attenzione dei media e dei telespettatori. Nuovi dettagli sui fatti emersi nelle ultime ore rivelano le dinamiche di quel momento di confronto.

Nuovi dettagli emergono su uno degli scontri più accesi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, quello tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Prima ancora delle urla e degli insulti, a far discutere è un gesto che ha anticipato la lite: la Elia avrebbe lanciato un oggetto durante il confronto, alimentando un clima già tesissimo. Le immagini circolate sui social mostrano chiaramente la scena: uno sguardo duro, carico di tensione, e poi il gesto improvviso. Un segnale che lasciava intuire come la situazione fosse ormai fuori controllo, preludio a un confronto destinato a degenerare. Le origini della tensione nella casa. Per capire cosa è accaduto bisogna tornare a una discussione precedente, quella tra Francesca Manzini e Marco Berry, che aveva scosso gli equilibri nella casa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ma questa è matta!”. GF Vip, il gesto shock di Antonella Elia contro Alessandra Mussolini

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Temi più discussi: Grande Fratello Vip (24 aprile): Mussolini vince e crolla, ‘rissa’ tv Paola Caruso-Antonella Elia e polemiche furiose. Chi è al televoto; Francesca Manzini incendia il Grande Fratello Vip e rivela: Ho un fidanzato, ma non ne posso parlare. Antonella Elia: E’ un gangster?. Todaro sbotta; Paola Caruso sul rientro al GF Vip pilotato dagli autori: Non mi attaccate, mi hanno detto di creare caos; GF Vip, Alessandra Mussolini litiga con Antonella Elia, poi scoppia a piangere (per la prima volta): Basta, me ne vado.

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