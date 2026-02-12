La mappa delle basi americane e Nato in Italia | dove sono e cosa fanno davvero quelle più importanti

La presenza militare americana in Italia si fa sempre più evidente. Negli ultimi documenti diffusi dall’amministrazione Trump, si chiede all’Europa di prendersi maggiore responsabilità sulla difesa. Le basi americane e Nato in Italia sono al centro di questa rinnovata strategia. La mappa delle postazioni si amplia e cambia, con obiettivi chiari: rafforzare la presenza e la capacità di risposta nel continente. La questione ora è capire come reagiranno le autorità italiane e quali decisioni prenderanno nel prossimo futuro.

Il comando Nato di Napoli è passato dal controllo Usa a quello italiano, segnando quello che Cavo Dragone definisce un cambiamento "storico" nei cambiamenti della leadership alleata. Il passaggio di consegne rilancia il tema dei siti militari sul nostro territorio: si parla spesso di 120 basi ufficiali più 20 segrete, ma è davvero così? Come viene ribadito e sottolineato in un focus del Congressional Research Service di febbraio 2026, l'amministrazione Usa ha disposto un ulteriore requisito in capo al comandante dell'Eucom (responsabile delle operazioni militari Usa in Europa). Gli viene ora chiesto di presentare una "valutazione indipendente" delle attività e delle risorse necessarie per la deterrenza e la posizione difensiva degli Stati Uniti in Europa.🔗 Leggi su Today.it

In Italia, ci sono diverse basi militari statunitensi e della Nato, alcune delle quali sono state oggetto di attenzione negli ultimi documenti ufficiali.

