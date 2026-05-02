Un uomo vicino all'amministrazione Trump al Pentagono sta attuando azioni che contribuiscono a destabilizzare l’Ucraina, mentre si dice convinto di poter contenere l’espansione cinese. Le sue mosse sono state descritte come un tentativo di spegnere un incendio, ma poi ha agito versando benzina, indicando un comportamento che rischia di aumentare le tensioni nella regione. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità militari e politiche.

«Spegniamo questo incendio fuori controllo», dichiarò il pompiere, e subito dopo afferrò una tanica di benzina. In sostanza, è questa la strategia di Elbridge Colby per contrastare l’ascesa della Cina: lasciare che la Russia, il partner più pericoloso di Pechino, e sempre più un suo vassallo, faccia a pezzi l’Ucraina senza pagarne il prezzo. In un recente editoriale del Washington Post, l’ex leader del Senato, Mitch McConnell, ha accusato l’ufficio politico del Pentagono, guidato da Colby, di rallentare l’erogazione degli aiuti all’Ucraina approvati dal Congresso e di rifiutarsi di spiegarne i motivi. Nel suo libro “The Strategy of Denial”...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’uomo di Trump al Pentagono sta destabilizzando l’Ucraina illudendosi di contenere la Cina

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