Durante la partita tra PSG e Bayern Monaco, l’allenatore di una delle squadre ha commentato che il primo tempo è stato particolare, con occasioni e situazioni che hanno lasciato aperte diverse possibilità sul risultato. Ha sottolineato che l’andamento della prima frazione di gioco può aver preso molte direzioni diverse, rendendo la partita imprevedibile fino al termine.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo alla situazione della sua squadra in vista della delicata sfida contro il Bayern Monaco, valida per il ritorno della semifinale di Champions League. Nonostante il vantaggio esiguo ottenuto all’andata, il mister spagnolo ha affermato di non sentirsi frustrato. Anzi, ha espresso grande fiducia nei propri giocatori, sottolineando i punti di forza e le potenzialità che il PSG possiede. La situazione attuale vede il PSG in partenza con un leggero vantaggio, ma la squadra è ben consapevole della forza dei bavaresi, che hanno dimostrato di saper riprendersi anche in circostanze avverse.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Luis Enrique: ‘Il primo tempo PSG-Bayern è stato unico, poteva andare in qualsiasi direzione’

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