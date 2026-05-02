Lucca 300 anni di arcidiocesi | la mostra che svela la sua storia

A Lucca è stata allestita una mostra che ripercorre tre secoli di storia dell’arcidiocesi, offrendo uno sguardo sui cambiamenti nel ruolo dei vescovi e sulla loro influenza sulla vita della città. Tra i documenti esposti, alcuni provenienti dall’archivio rivelano dettagli inediti sul legame tra l’arcidiocesi e il Volto Santo. La mostra si concentra su elementi storici e documentali che illustrano l’evoluzione dell’istituzione religiosa nel tempo.

? Cosa scoprirai Come ha cambiato il potere dei vescovi la vita dei lucchesi?. Quali documenti segreti dell'archivio rivelano il legame con il Volto Santo?. Chi sono i ventidue arcivescovi che hanno guidato la città?. Perché il passaggio del 1726 ha trasformato l'identità di Lucca?.? In Breve Mostra aperta dal 7 maggio al 13 giugno presso Palazzo delle Esposizioni.. Curatore Don Marcello Brunini ricostruisce la successione dei 22 arcivescovi.. Percorso include documenti dell'Archivio storico e opere del Complesso San Martino.. Evento celebra il passaggio dal potere temporale al servizio pastorale del 1726.. Il Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca ospiterà dal 7 maggio al 13 giugno la mostra Trame di storia, segni di fede per celebrare i tre secoli trascorsi dall’elevazione dell’arcidiocesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca, 300 anni di arcidiocesi: la mostra che svela la sua storia Notizie correlate Lucca: 300 anni di fede, Betori traccia la via per una ChiesaLucca celebra il terzo centenario dell’Arcidiocesi: Betori traccia la strada per una Chiesa fedele al Vangelo In un anno che promette di essere ricco... Moncler Grenoble, la mostra milanese che racconta 70 anni di storia alpinisticaIn un palazzo storico nel cuore di Milano, tra le sale del Portrait Milano, si snoda una narrazione che attraversa settant’anni di storia dello sci e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa in corso da 48 ore: non si riesce a spegnere. Sfollate 500 persone; Lucca, bambina di 11 anni trovata morta in casa nella Piana; Lucca, bambina di 11 anni trovata morta in casa nella Piana; Emergenza, il fuoco avanza: 300 evacuati. Lucca è Arcidiocesi da 300 anni. Messa del cardinal Betori in S.PaolinoSi aprono ufficialmente nel pomeriggio di oggi le iniziative per ricordare il terzo centenario dell’Arcidiocesi di Lucca. La celebrazione eucaristica si terrà alle 19 nella chiesa di San Paolino. A ... lanazione.it Diocesi: Lucca, giovedì la presentazione del programma culturale per i 300 anni di elevazione ad arcidiocesiIn occasione dei 300 anni di elevazione della diocesi di Lucca ad arcidiocesi (1726-2026) è stato pensato un ricco programma culturale che si protrarrà fino a dicembre di quest’anno, che sarà ... agensir.it Lucca - facebook.com facebook #Incendio boschivo tra #Lucca e #Pisa, nelle zone di S. Pantaleone (LU), S. Maria del Giudice (LU) e S. Giuliano Terme (PI): prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco. Dall'alba in azione 3 #canadair giunti dalle basi di Ciampino e Genova [ #1maggio 8:45] x.com