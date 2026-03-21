Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 21 marzo 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, sabato 21 marzo 2026, sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale. Le operazioni si sono concluse alle 19:30, orario in cui sono stati comunicati i numeri vincenti e le combinazioni estratte. L’estrazione precedente, quella di venerdì 20 marzo 2026, non ha prodotto vincite di primo o secondo livello.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 20 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 41 (91) 11 (74) 67 (64) 42 (58) 70 (56) Cagliari: 41 (69) 26 (63) 24 (54) 72 (52) 38 (52) Firenze: 47 (81) 90 (71) 60 (59) 33 (52) 80 (48) Genova: 70 (69) 28 (63) 66 (51) 2 (51) 46 (45) Milano: 45 (81) 85 (67) 20 (63) 40 (57) 32 (57) Napoli: 40 (76) 28 (71) 22 (60) 1 (55) 47 (49) Palermo: 46 (73) 45 (70) 27 (59) 79 (55) 16 (53) Roma: 81... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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