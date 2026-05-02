L' origine dei cognomi Bandiera Pollo Pirri e Mazzullo

L'origine dei cognomi Bandiera, Pollo, Pirri e Mazzullo viene analizzata nel lavoro di Francesco Miranda. Tra questi, il cognome Bandiera è associato alla figura di Irma Bandiera, una partigiana italiana uccisa dai nazifascisti. L'articolo approfondisce le radici storiche e geografiche di ciascun cognome, senza entrare in dettagli personali o deduzioni. La ricerca si concentra sulle provenienze e sulle eventuali connessioni con eventi storici o regioni specifiche.

L'origine dei cognomi Bandiera, Pollo, Pirri, Mazzullo, di Francesco Miranda.Bandiera(come Irma Bandiera, partigiana italiana, fucilata dai nazifascisti)Origine del cognome. La derivazione più probabile del cognome Bandiera è del tipo professionale o onorifica. Indica che il capostipite della.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: L'origine dei cognomi Grammatico, Caradonna, Gennuso e Bisconti L'origine dei cognomi Morgante, Signorino, Pollina, Culotta(come Aldo Morgante, già promotore culturale e direttore artistico del Teatro Massino di Palermo). Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Uno studio indica che 13 cognomi italiani rischiano di scomparire.; Tredici cognomi italiani a rischio estinzione: così la storia di famiglia scompare; Cognomi a rischio estinzione: la lista dei 13 cognomi italiani che potrebbero scomparire; Denatalità e cognomi italiani: quali sono quelli a rischio estinzione?. GAETA MARE DA SOGNO! BANDIERA BLU 2026, VERSO IL 15° ANNO CONSECUTIVO PER LA PERLA DEL TIRRENO. LECCESE: “È UN ORGOGLIO, UN TRAGUARDO, UN IMPEGNO DA DIFENDERE” - 7Quindici anni di mare eccellente, quindici ba - facebook.com facebook La Global Sumud Flotilla chiede al governo Meloni di avviare immediatamente misure di protezione consolare e di assistenza legale volte ad assicurare l’immediato rilascio e l’incolumità di tutti i partecipanti imbarcati su navi battenti bandiera italiana x.com