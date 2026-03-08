L' origine dei cognomi Morgante Signorino Pollina Culotta

Sono stati analizzati i cognomi Morgante, Signorino, Pollina e Culotta, con particolare attenzione alle loro origini e diffusione. Tra questi, Morgante è associato a figure come Aldo Morgante, che ha ricoperto ruoli di rilievo nel mondo culturale e artistico a Palermo. Le altre denominazioni sono state studiate per comprendere le loro radici storiche e geografiche senza approfondimenti sulle motivazioni o sui percorsi individuali.

(come Aldo Morgante, già promotore culturale e direttore artistico del Teatro Massino di Palermo). Origine del cognome. Morgante deriva dalla cognominizzazione del nome personale medievale Morgante, nome legato al personaggio omonimo reso celebre dalla letteratura cavalleresca, in particolare dal poema di Luigi Pulci del 1478, dove Morgante è un gigante saraceno che si converte al Cristianesimo e diventa scudiero di Orlando. Diffusione geografica. In Sicilia Morgante ha i ceppi più consistenti nell'Agrigentino (Grotte, Racalmuto, Camastra, Favara, Agrigento, Caltabellotta, ecc.) e nel Messinese (Messina, Milazzo, Giardini Naxos, Pace del Mela, Saponara, Villafranca Tirrena, ecc.