La partita tra Scandicci ed Eczacibasi Istanbul nella Champions League di volley femminile 2026 potrebbe iniziare con qualche minuto di ritardo. La prima semifinale si è conclusa da poco, e questo potrebbe influenzare i tempi di inizio dell’incontro. La diretta viene aggiornata in tempo reale, mentre le squadre si preparano a scendere in campo. I giocatori attendono di ricevere le ultime disposizioni prima del fischio di inizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VAKIFBANK DALLE 16.00 18.46: La partita potrebbe iniziare con qualche minuto di ritardo visto che la prima semifinale si è conclusa da pochissimo 18.43: La prima finalista di Champions League è il Vakifbank che ha appena completato la rimonta contro un Conegliano sprecone e meno spietato del solito. 3-2 per la squadra di Guidetti che domani si giocherà la coppa contro la vincente di questa sfida tra Scandicci ed Eczacibasi, gara dal pronostico incertissimo 18.40: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone A tra Savino del Bene Scandicci e Eczacibasi Istanbul.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: possibile ritardo dopo la maratona della prima semifinale

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