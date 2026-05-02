LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | possibile ritardo dopo la maratona della prima semifinale
La partita tra Scandicci ed Eczacibasi Istanbul nella Champions League di volley femminile 2026 potrebbe iniziare con qualche minuto di ritardo. La prima semifinale si è conclusa da poco, e questo potrebbe influenzare i tempi di inizio dell’incontro. La diretta viene aggiornata in tempo reale, mentre le squadre si preparano a scendere in campo. I giocatori attendono di ricevere le ultime disposizioni prima del fischio di inizio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VAKIFBANK DALLE 16.00 18.46: La partita potrebbe iniziare con qualche minuto di ritardo visto che la prima semifinale si è conclusa da pochissimo 18.43: La prima finalista di Champions League è il Vakifbank che ha appena completato la rimonta contro un Conegliano sprecone e meno spietato del solito. 3-2 per la squadra di Guidetti che domani si giocherà la coppa contro la vincente di questa sfida tra Scandicci ed Eczacibasi, gara dal pronostico incertissimo 18.40: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone A tra Savino del Bene Scandicci e Eczacibasi Istanbul.🔗 Leggi su Oasport.it
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