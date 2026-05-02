LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 2-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane non mollano! Si va al tie break

Nella partita di Champions League femminile di volley, le squadre di Scandicci e Istanbul si sono affrontate in una sfida che si è conclusa con un pareggio di 2-2, portando la gara al tie break. Durante l'incontro, sono stati registrati vari scambi di punti e alcuni errori in battuta, tra cui quelli di Antropova e Stysiak. La partita è stata aggiornata in tempo reale, con il punteggio che ha visto momenti di equilibrio e fasi di pressione da entrambe le squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VAKIFBANK DALLE 16.00 3-2 Mano out Antropova da zona 2 2-2 Mano out Stysiak da zona 2 2-1 Primo tempo Nwakalor 1-1 Mano out di Stysiak da zona 2. Scandicci c’è anche in difesa ora 1-0 Diagonale di Antropova da zona 2 25-21 Skjinneeeeeeeeeeeer! La palla più difficile delle tre attaccate dalla statunitense è quella decisiva senza rincorsa. Scandicci si è ritrovata in qualche modo, più efficace soprattutto a muro e in attacco la squadra toscana e si va al tie break! 24-21 Ancora Sahin di seconda intenzione 24-20 Out Plummer da zona 4 23-20 Diagonale di Plummer da zona 4 a...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 2-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane non mollano! Si va al tie break Highlights | Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs. KS Developres RZESZÓW | CEV ZEREN Group CL Volley 2026 Notizie correlate LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane per ribaltare il pronosticoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VAKIFBANK DALLE 16. LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono il primo set, 25-20CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VAKIFBANK DALLE 16. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Su che canale vedere in tv Scandicci-Eczacibasi Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario e streaming; LIVE! Eczacibasi-Scandicci 2-1: in palio la finale con il Vakif; Semifinale | Eczacibasi Dynavit Istanbul - Savino Del Bene Scandicci in Diretta Streaming | DAZN IT; Tra la Serie A e il tetto d’Europa c’è ancora la Turchia: Conegliano e Scandicci di scena a Istanbul per la Final Four di CEV Champions League. LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 1-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane in fuga nel quarto set, 11-6CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VAKIFBANK DALLE 16.00 23-19 Aceeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ancora ... oasport.it DIRETTA | Scandicci Eczacibasi (risultato 1-2) video streaming tv: rimonta! Champions League, 2 maggio 2026Diretta Scandicci Eczacibasi streaming video tv: a Istanbul la Savino del Bene cerca la seconda finale consecutiva in Champions League. ilsussidiario.net Pick your two starting middle-blockers TODAY VakifBank ISTANBUL vs A. Carraro Prosecco DOC CONEGLIANO 16:00 CET | 17:00 | 11:00 | 10:00 EST Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs Savino Del Bene SCANDICCI 19:00 CET x.com Tra la Serie A e il tetto d'Europa c'è ancora la Turchia: Conegliano e Scandicci di scena a Istanbul per la Final Four di CEV Champions League La Ulker Sports Arena apre le porte sabato 2 maggio con Conegliano-VakifBank e Scandicci-Eczacibasi, dom - facebook.com facebook