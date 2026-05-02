LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 1-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | toscane in fuga nel quarto set 11-6
Nella partita di volley femminile valida per la Champions League, le squadre di Scandicci ed Eczacibasi Istanbul si affrontano in diretta. Dopo tre set, le turche conducono con due set a uno, con le toscane che si trovano in svantaggio di un punto nel quarto parziale, con il punteggio di 11-6. La sfida si svolge senza interruzioni e viene aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VAKIFBANK DALLE 16.00 17-11 La slash di Weitzel 16-11 Smrek vincente da zona 2 16-10 Mano out Bosetti da zona 4 15-10 Parallela di Smrek da zona 2 15-9 Parallela di Antropova da zona 2 14-9 Primo tempo Nwakalor 13-9 Mano out Stysiak da zona 2 Confusione e check per un’invasione di Scandicci 12-6 Diagonale di Antropova da zona 2! Scandicci è ripartito! 11-6 Errore al servizio Eczacibasi 10-6 Diagonale di Stysiak da zona 2 10-5 Murooooooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooor su Stysiak 9-5 Mano out Antropova da seconda linea 8-5 Sahin di seconda intenzione 8-4 Muroooooooooooooooooo Ognjenoviiiiiiiiiiiiiic 7-4 Mano out Antropova da seconda linea 6-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5-4 Out Stysiak da seconda linea 4-4 Out Erkek da zona 4 3.🔗 Leggi su Oasport.it
Highlights | Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs. KS Developres RZESZÓW | CEV ZEREN Group CL Volley 2026
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