LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 1-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | toscane in fuga nel quarto set 11-6

Da oasport.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di volley femminile valida per la Champions League, le squadre di Scandicci ed Eczacibasi Istanbul si affrontano in diretta. Dopo tre set, le turche conducono con due set a uno, con le toscane che si trovano in svantaggio di un punto nel quarto parziale, con il punteggio di 11-6. La sfida si svolge senza interruzioni e viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VAKIFBANK DALLE 16.00 17-11 La slash di Weitzel 16-11 Smrek vincente da zona 2 16-10 Mano out Bosetti da zona 4 15-10 Parallela di Smrek da zona 2 15-9 Parallela di Antropova da zona 2 14-9 Primo tempo Nwakalor 13-9 Mano out Stysiak da zona 2 Confusione e check per un’invasione di Scandicci 12-6 Diagonale di Antropova da zona 2! Scandicci è ripartito! 11-6 Errore al servizio Eczacibasi 10-6 Diagonale di Stysiak da zona 2 10-5 Murooooooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooor su Stysiak 9-5 Mano out Antropova da seconda linea 8-5 Sahin di seconda intenzione 8-4 Muroooooooooooooooooo Ognjenoviiiiiiiiiiiiiic 7-4 Mano out Antropova da seconda linea 6-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5-4 Out Stysiak da seconda linea 4-4 Out Erkek da zona 4 3.🔗 Leggi su Oasport.it

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