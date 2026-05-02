LIVE Italia-Canada 3-7 Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | mano rubata dagli azzurri nel quinto end

Durante la partita tra Italia e Canada nei Mondiali di curling misto 2026, gli azzurri hanno ottenuto un punto nel quinto end grazie a un errore della squadra avversaria. La partita si sta svolgendo in diretta e gli aggiornamenti segnalano un risultato di 3-7 a favore del Canada con circa 11 minuti dall'inizio. Un episodio particolare ha visto l'Italia riuscire a rubare un end, riducendo lo svantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01: Errore di Kadriana e l’Italia ruba la mano, accorciando ulteriormente le distanze, 3-7 11.00: Due stone canadesi a punto quando mancano due punti alla fine dell’end 10.57: Una stone canadese a punto dopo 4 tiri del quinto end 10.48: Ancora una volta l’Italia costretta a prendere il punto, gli azzurri accorciano le distanze ma non basta per riaprire la gara: 2-7 10.46: Sempre due stone canadesi a punto quando mancano gli ultimi due tiri del quarto end 10.41: Due stone canadesi a punto dopo 4 tiri del quarto end 10.38: Kadriana piazza il terzo punto e si va sull’1-7 10.37: La doppia bocciata lascia due stone canadesi a punto, arriveranno tre punti per i nordamericani 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 3-7, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri nel quinto end Notizie correlate LIVE Italia-Canada 5-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: mano rubata degli azzurri nel penultimo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-25: L’errore di Kadriana Lott regala all’Italia la mano rubata. LIVE Italia-USA 3-6, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING DALLE 22. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini a caccia del bronzo!; LIVE Italia-Canada 5-6, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: sconfitta con rimpianti per gli azzurri all’extra end; Classifica evento - Doppio misto Curling | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Mondiali Curling 2026: Italia battuta dal Canada all’extra end, sfuma il primato. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: gli azzurri non vogliono scendere dal podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.46: La delusione per il ko contro l’Australia è inevitabile. L’Italia ha accarezzato a lungo il sogno della ... oasport.it Italia-Canada oggi, Finale 3°-4° posto Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streamingL'Italia affronterà il Canada nella finale per il bronzo ai Mondiali 2026 di curling doppio misto: dopo aver sconfitto il Giappone nei playoff e aver ... oasport.it Calendario culturale canadese – maggio 2026 Un mese di arte, cinema, musica, danza, e letteratura dal Canada in Italia. Dalla Biennale di Venezia passando per università e palcoscenici, la cultura crea connessioni Il programma https://shorturl - facebook.com facebook Calendario culturale canadese – maggio 2026 Un mese di arte, cinema, musica, danza, e letteratura dal Canada in Italia. Dalla Biennale di Venezia passando per università e palcoscenici, la cultura crea connessioni Il programma: shorturl.at/VjZ x.com