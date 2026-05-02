LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le turche vincono 23-25 il quarto set si va al tie-break!

Nella partita di volley femminile valida per la Champions League 2026, la sfida tra la squadra di Conegliano e il team turco si è conclusa in parità con un punteggio di 2-2. Dopo aver vinto il terzo set, le turche hanno conquistato il quarto con un punteggio di 23-25 e hanno così portato la gara al tie-break. Durante la partita, un punto interessante è stato segnato da Cazaute, che ha concluso con una deviazione del muro che ha toccato terra in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 5-6 Cazaute passa con la deviazione del muro che atterra in campo. 5-5 In rete il servizio della russa. 4-5 Passa la pipe di Markova. 4-4 Atterra in campo la parallela interna di Cazaute. 4-3 Attacco vincente di Boskovic. 4-2 Primo tempo di Fahr! 3-2 Parallela a tutto braccio di Markova da posto quattro. 3-1 Lungo il servizio di Wolosz. 3-0 Parallela vincente di Gabi da posto quattro, punto pesantissimo della brasiliana. 2-0 Mani fuori vincente di Gabi da posto quattro. 1-0 Wolosz chiude l’attacco di prima intenzione! QUINTO E ULTIMO SET! 18.20 Le turche ce la fanno e portano la semifinale di Champions League al quinto e decisivo set, con una grande Boskovic che si è presa la squadra sulle spalle dal finale di terzo set in poi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche vincono 23-25 il quarto set, si va al tie-break! Highlights | Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs. KS Developres RZESZÓW | CEV ZEREN Group CL Volley 2026 Notizie correlate LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le Pantere non sfruttano non chiudono, le turche vincono 27-28 il terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19. LIVE VakifBank Istanbul-Milano 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche vincono 25-16 il terzo set, si mette male per la NumiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FENERBAHCE-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Semifinale | Vak?fBank Istanbul - A. Carraro Imoco Conegliano in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario semifinale e streaming; LIVE! VakifBank-Conegliano 1-2: le Pantere sprecano 4 match point; Conegliano a caccia della Champions League: sabato la semifinale con il Vakifbank Istanbul. LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: turche con la possibilità di andare al quinto, 23-24CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 4-2 Imprecisa Wolosz che cercava il primo tempo di Fahr, per ... oasport.it Su che canale vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario e streamingOggi sabato 2 maggio (alle ore 16.00 italiane) Conegliano affronterà il VakifBank Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley ... oasport.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs Vakifbank ISTANBUL Semifinal TUR 17:00 | ITA 16:00 Ülker Sports and Event Hall - Istanbul Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #pro - facebook.com facebook Pick your two starting middle-blockers TODAY VakifBank ISTANBUL vs A. Carraro Prosecco DOC CONEGLIANO 16:00 CET | 17:00 | 11:00 | 10:00 EST Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs Savino Del Bene SCANDICCI 19:00 CET x.com