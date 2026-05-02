LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | momento complicatissimo per le ragazze di Santarelli 4-9

La partita tra Conegliano e VakifBank Istanbul prosegue con il punteggio di 2-1 a favore delle italiane. Le giocatrici di Santarelli si trovano in una fase difficile, con il punteggio di 4-9 e un time-out chiamato dall’allenatore. La gara, valida per la Champions League femminile 2026, è trasmessa in diretta e si può seguire aggiornando la piattaforma online. Contestualmente, è prevista anche la diretta di Scandicci contro Eczacibasi alle 19.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 Altro time-out per Santarelli. 4-9 Dangubic mura la fast di Lubian, si mette malissimo per Conegliano. 4-8 Fa tutto Boskovic, la serba chiude il palleggio a rete. Time-out per Conegliano. 4-7 Boskovic viene murata ma la palla esce! La serba è la vera trascinatrice della squadra turca. Non ci sono tocchi, sfortunata la squadra veneta. Challenge di Conegliano per un possibile tocco a rete del muro turco. 4-6 Forza la pipe Haak, e non trova il campo. 4-5 Mani fuori di Boskovic, che non si ferma dal finale di terzo set! 4-4 Markova manda in rete il servizio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: momento complicatissimo per le ragazze di Santarelli, 4-9 Notizie correlate LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le ragazze di Santarelli vicine alla finale, occhio alle turche! 22-20CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19. LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: prima semifinale roventeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Semifinale | Vak?fBank Istanbul - A. Carraro Imoco Conegliano in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario semifinale e streaming; LIVE! VakifBank-Conegliano: in palio la finale di Champions; Conegliano-VakifBank oggi in TV: orario, canali e come seguire la semifinale di Champions. LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le ragazze di Santarelli vicine alla finale, occhio alle turche! 22-20CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 4-2 Imprecisa Wolosz che cercava il primo tempo di Fahr, per ... oasport.it Su che canale vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario e streamingOggi sabato 2 maggio (alle ore 16.00 italiane) Conegliano affronterà il VakifBank Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley ... oasport.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs Vakifbank ISTANBUL Semifinal TUR 17:00 | ITA 16:00 Ülker Sports and Event Hall - Istanbul Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #pro - facebook.com facebook Pick your two starting middle-blockers TODAY VakifBank ISTANBUL vs A. Carraro Prosecco DOC CONEGLIANO 16:00 CET | 17:00 | 11:00 | 10:00 EST Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs Savino Del Bene SCANDICCI 19:00 CET x.com