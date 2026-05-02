LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | momenti finali di un primo set tesissimo 23-22

Al momento, la partita tra Conegliano e VakifBank Istanbul sta vivendo gli ultimi scambi del primo set, con il punteggio di 23-22 a favore delle italiane. I momenti finali sono molto intensi, con le squadre che si contendono ogni punto. Nel frattempo, si aspetta l'inizio della sfida tra Scandicci ed Eczacibasi, prevista per le 19.00. Le ragazze di Conegliano sono vicine alla chiusura del set, con due occasioni di vittoria ancora da sfruttare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 24-22 HAAK! Wolosz sceglie l’attacco in zero, con la svedese che pianta la parallela! Due set point per le Pantere! Time-out di Conegliano. Di poco, ma non c’è il tocco. Punto confermato. Santarelli ci prova chiamando challenge per l’eventuale tocco a muro. 23-22 Gabi attacca alta per trovare le mani del muro ma la palla esce in parallela senza alcuna deviazione. 23-21 Fallo di Cansu che invade la rete nel tentativo di palleggiare! Guidetti chiama il primo time-out del match. 22-21 Gunes liscia il primo tempo, il palleggio di Cansu esce direttamente! 21-21 Zhu trova il vincente con la deviazione del muro avversario da posto quattro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: momenti finali di un primo set tesissimo, 23-22 Notizie correlate LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: primo set punto a punto! 19-19CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19. LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu incontenibile anche nel secondo set, 25-22CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Parallela di Pietrini da zona 4 25-22 Egonuuuuuuuuuuuuuuu mano out da zona 2 e Milano è avanti 2-0. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Semifinale | Vak?fBank Istanbul - A. Carraro Imoco Conegliano in Diretta Streaming | DAZN IT; Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario semifinale e streaming; LIVE! VakifBank-Conegliano: in palio la finale di Champions; Conegliano-VakifBank oggi in TV: orario, canali e come seguire la semifinale di Champions. LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: primo set punto a punto! 19-19CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19.00 13-13 Gunes chiude ancora il primo tempo! 13-12 C'è il tocco ... oasport.it Su che canale vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario e streamingOggi sabato 2 maggio (alle ore 16.00 italiane) Conegliano affronterà il VakifBank Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley ... oasport.it GAMEDAY . CONEGLIANO vs Vakifbank ISTANBUL Semifinal TUR 17:00 | ITA 16:00 Ülker Sports and Event Hall - Istanbul Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #pro - facebook.com facebook Pick your two starting middle-blockers TODAY VakifBank ISTANBUL vs A. Carraro Prosecco DOC CONEGLIANO 16:00 CET | 17:00 | 11:00 | 10:00 EST Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs Savino Del Bene SCANDICCI 19:00 CET x.com