Negli ultimi anni, il rischio di attacchi informatici e operazioni di terrorismo digitale ha aumentato la preoccupazione tra le autorità di vari paesi. Le tecnologie avanzate, come gli algoritmi e l'intelligenza artificiale, vengono sempre più utilizzate per scopi offensivi o sabotaggi. Questa evoluzione ha portato a una crescente attenzione verso le minacce legate alla cybersicurezza e alle possibili azioni di gruppi terroristici che sfruttano strumenti tecnologici sofisticati.

À la guerre comme à la guerre? Non più. Da Sun Tzu, Annibale, Cesare, Gengis Khan e von Clausewitz, quella che era l’arte della guerra si è trasformata in una esponenziale fibrillazione di algoritmi e intelligenza artificiale. L’analisi di come l’Ucraina ed il regime iraniano stiano resistendo contro le potenze militari della Russia, degli Stati Uniti e di Israele, evidenzia quanto i conflitti asimmetrici abbiano rimodellato la strategia militare e la stessa concezione della guerra. Ce n’est qu’un début, continuons le combat era lo slogan ritmato delle generazioni del 1968 che ancora coglie il senso dell’indomabilità di quanti resistono ad attacchi sovrastanti, difendendosi con fionde che fanno barcollare i giganti.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’incubo iraniano del terrorismo tecnologico

The Secret Ukraine-Gulf Alliance: Why Iran’s Drone Strategy Just Collapsed

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