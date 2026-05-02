Licenziato per l’IA | lavoro e diritti davanti all’algoritmo

Un caso di licenziamento legato all’uso dell’intelligenza artificiale ha acceso il dibattito sulla tutela dei lavoratori. Quando un’azienda decide di sostituire una mansione con un sistema automatizzato, si apre la questione se il licenziamento sia legittimo o meno. Le sentenze dei giudici sono ancora poche e il quadro normativo non è chiaro, lasciando incerte le tutele per chi si trova a perdere il lavoro a causa dell’algoritmo.

Quando l’intelligenza artificiale sostituisce una mansione: licenziamento per giustificato motivo, ruolo del giudice e tutele ancora aperte per i lavoratori. L’innovazione tecnologica ha sempre accompagnato l’evoluzione del lavoro. Ma oggi, con l’avvento dell’intelligenza artificiale, il cambiamento è più rapido, più profondo e, per molti lavoratori, più traumatico. È il caso di un assistito che si è visto recapitare una comunicazione di licenziamento per soppressione della posizione lavorativa: la sua mansione, secondo l’azienda, sarebbe stata integralmente sostituita da sistemi di intelligenza artificiale. Una motivazione che, seppur formalmente riconducibile al cosiddetto giustificato motivo oggettivo, solleva interrogativi giuridici e sociali di grande rilievo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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