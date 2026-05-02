Libri animati e cinema d’animazione | i POP-APPuntamenti di maggio al MUSLI

Il Pop-App Museum di Torino, situato all'interno del MUSLI (Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia) in via Corte d’Appello 20F, ospita nel mese di maggio gli ultimi due incontri del ciclo "POP-APPuntamenti". La rassegna, promossa dalla Fondazione Tancredi di Barolo, propone un viaggio nel.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: The Truth on Sendai City: l’animazione cyberpunk al Cinema Troisi

Leggi anche: Thriller, horror e animazione: le nuove uscite al cinema

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: E.T.A. Hoffmann a 250 anni dalla nascita, tra illustrazione e animazione; Casper, in lavorazione la serie tv live-action Disney; Hanno ucciso candy candy: nove cartoons per un disco; COMICON Napoli 2026: da Leo Ortolani a John McGinley, tutti gli ospiti e il programma dell’International Pop Culture Festival.

Cartoni animati (e libri) di ieri: filtrarne i messaggi per non perdere dei capolavoriE mentre la scienza sottolinea che la visione dei cartoni aumenta il potenziale creativo dei piccoli, che la lettura (l'ascolto di adulti che leggono) ne stimola l'immaginazione, occorre chiedersi se ... alfemminile.com

Libri per ragazzi: tra Ansia e Gioia, Inside Out 2 fa il botto al cinema e in libreriaCome era da prevedere, l’uscita è stata letteralmente con il botto. Inside Out 2, sequel del film premio Oscar del 2016, era il titolo più atteso dell’anno, siamo d’accordo, ma il trionfo ha superato ... repubblica.it

Buongiorno cerco i libri usati di personaggi da cartoni animati da comprare per mio figlio, qualcuno ha - facebook.com facebook