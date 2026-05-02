L’ex calciatore che ha disputato diverse stagioni in Serie A ha rivolto dure parole a un centrocampista del Napoli, affermando che non possiede le qualità tecniche per gestire il centrocampo. Nella stessa occasione, ha dichiarato di essere stato superiore rispetto a quel giocatore in passato. La discussione riguarda le capacità tecniche e il ruolo nel gioco, in particolare sulla costruzione delle azioni dal centro del campo.

Radja Nainggolan non risparmia critiche a Scott McTominay, ritenendo il centrocampista del Napoli un giocatore privo della qualità tecnica necessaria per costruire il gioco dal centro del campo. McTominay: il limite tattico secondo Nainggolan. L’ex centrocampista dell’Inter, intervistato a Sky Calcio Unplugged, esprime un giudizio senza mezzi termini sul calciatore inglese. “Non mi piace, fa tanti gol, ma nel gioco non ha la tecnica per giocare tra le linee. Lui è un calciatore normale “, dichiara Nainggolan. Il belga riconosce la capacità realizzativa di McTominay, che segna costantemente tra i 12 e i 14 gol a stagione, ma identifica un’assenza strutturale nel suo bagaglio tattico: l’incapacità di muoversi negli spazi ristretti, quella zona dove un centrocampista moderno deve distribuire il gioco e creare superiorità numerica.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - L’ex Serie A attacca il top del Napoli: “Non è forte, ero meglio di lui”

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