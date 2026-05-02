Durante una cerimonia recente, il leader religioso ha rivolto un messaggio ai nuovi vescovi nominati per le periferie romane, sottolineando l'importanza di dedicarsi agli ultimi e agli esclusi. I nuovi pastori sono stati incaricati di portare avanti questa missione, con un’attenzione particolare all’accoglienza e all’assistenza quotidiana. La nomina di questi vescovi mira a rafforzare il legame tra la Chiesa e le comunità più marginalizzate.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi vescovi incaricati di raggiungere le periferie romane?. Come intendono i nuovi pastori trasformare l'ospitalità in pratica quotidiana?. Perché il messaggio del Papa sfida le attuali logiche di potere?. Cosa significa concretamente essere la pietra scartata nella società moderna?.? In Breve Celebrazione avvenuta presso la basilica di San Giovanni in Laterano. Quattro nuovi vescovi ausiliari incaricati della gestione delle periferie romane. Missione ispirata al modello di ospedale da campo di Papa Francesco. Obiettivo pastorale rivolto alle zone urbane più marginalizzate di Roma. Durante la celebrazione per l’ordinazione dei nuovi vescovi ausiliari nella diocesi di Roma, Leone XIV ha esortato i nuovi ministri a rivolgersi prioritariamente verso coloro che la società tende a emarginare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leone XIV ai nuovi vescovi: missione per gli ultimi e gli esclusi

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