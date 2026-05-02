Legalità e sicurezza tra i banchi | i carabinieri incontrano gli studenti

I carabinieri hanno incontrato gli studenti nell’ambito di un programma nato dal protocollo d’intesa tra l’Arma e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiamato ‘Cultura della legalità’. Durante l’evento, sono stati affrontati temi relativi alla legalità e alla sicurezza, coinvolgendo gli studenti in discussioni e attività informative. L’iniziativa si è svolta presso una scuola locale, con la partecipazione del comandante della compagnia dei carabinieri di Copparo e altri ufficiali.

Nell’ambito delle iniziative connesse al protocollo d’intesa denominato ‘Cultura della legalità’, siglato tra l’Arma dei carabinieri e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il comandante della Compagnia carabinieri di Copparo, maggiore Alessandro Volpini, unitamente al comandante della.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Protezione civile e carabinieri incontrano gli studenti: focus su legalità e sicurezzaUn momento di confronto con i giovani sui temi della legalità, della sicurezza e della cittadinanza attiva. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro e legalità: formazione degli studenti a Fermo; Legalità e sicurezza tra i banchi: i carabinieri incontrano gli studenti; Decreto Sicurezza, tra legalità e diritti: la riflessione del CNDDU; Alunni a lezione di legalità e sicurezza. Truck Tour dei Consulenti del Lavoro: grande partecipazione con giovani, istituzioni e territorio a confronto su lavoro, legalità e sicurezzaFerrara, 30 aprile 2026 - Si è svolta oggi con ampia partecipazione la tappa ferrarese del Truck Tour 2026 Il Lavoro viaggia con noi! I Consulenti del Lavoro per l'orientamento, la legalità e la sicu ... cronacacomune.it Il Truck Tour dei Consulenti del Lavoro fa tappa a Ferrara: Una giornata dedicata all'orientamento al lavoro, alla legalità e alla sicurezzaDove sei: Homepage > Lista notizie > Il Truck Tour dei Consulenti del Lavoro fa tappa a Ferrara: Una giornata dedicata all'orientamento al lavoro, alla legalità e alla sicurezza Il Truck Tour 2026 Il ... cronacacomune.it OLTRE 100 SCUOLE DA TUTTA ITALIA, UNITE PER LA LEGALITÀ @fanpiùattivi Non è solo un progetto. È una rete educativa che cresce. Oltre 100 istituti scolastici provenienti da diverse regioni d’Italia hanno scelto di partecipare al Premio Nazionale Rocco - facebook.com facebook “La Flotilla è una missione per il ripristino della legalità”: l’inviato del Fatto @amantovani71 si collega con l’Uno Maggio a Taranto x.com