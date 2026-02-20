Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraio

A causa della Domenica Ecologica e di una messa di Papa Leone XIV a Castro Pretorio, le strade di Roma resteranno chiuse nel fine settimana. Sabato 21 e domenica 22 febbraio, molte arterie saranno interdette al traffico, con limitazioni alla circolazione e deviazioni programmate. La presenza di eventi religiosi e ambientali porta a modifiche temporanee nella viabilità, creando disagi per i residenti e i pendolari. Le autorità hanno predisposto percorsi alternativi e segnali di indicazione per gestire la situazione. I cittadini sono invitati a pianificare gli spostamenti in anticipo.

Weekend intenso per la circolazione nella Capitale con diverse chiusure legate ad eventi e lavori fino al blocco del traffico. Ecco una guida per muoversi in città durante il fine settimana Sabato 21 e domenica 22 febbraio saranno due giornate intense per la viabilità nella Capitale. Infatti diverse le modifiche e limiti alla circolazione e le strade chiuse per via della Domenica Ecologica, la messa di Papa Leone XIV a Castro Pretorio ma non solo. Infatti si ferma anche una tratta della metro C. Ecco una guida utile per muoversi in città nel fine settimana. Il 22 febbraio a Roma ci sarà la terza domenica ecologica della stagione.