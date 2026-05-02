Le squadre di Premier League tendono a disputare più partite rispetto a quelle di altre competizioni europee, mentre Psg e Bayern giocano in media meno incontri ufficiali. Durante un’intervista, l’allenatore dell’Arsenal ha commentato la recente sfida tra Bayern e Psg, conclusa con un punteggio di 5-4. La partita si è svolta in un contesto di alta intensità e molte reti, attirando l’attenzione degli appassionati.

Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha commentato così la partita tra Bayern e Psg (finita 5-4 ndr): “Bayern-Psg è probabilmente la migliore partita a cui abbia mai assistito per la qualità delle due squadre e soprattutto per la qualità individuale mostrata dai giocatori, non ho mai visto niente del genere. Per offrire una qualità così elevata bisogna essere in ottima forma e la differenza tra i campionati e il modo in cui competono è abissale”. Paradossalmente è stata una partita divisiva. Spettacolarizzante, un po’ un calcio all’Nba per intenderci con zero difesa e molto attacco. Si potrebbero fare tanti discorsi e ragionamenti. Un attacco forte batte sempre una difesa forte? Probabilmente la tecnica individuale nel calcio a questi livelli fa troppo la differenza (pensare allo stop senza senso di Luis Diaz sul 5-3 ndr).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le squadre di Premier giocano troppo, Psg e Bayern decisamente meno

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