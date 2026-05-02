Sono state diffuse le prime immagini del film “Dinner With Audrey”, che ritrae i momenti tra la celebre attrice e il designer di moda. La scena mostra l’attrice interpretata da un’attrice giovane e il personaggio di Givenchy interpretato da un attore noto. Il film è prodotto da tre società di produzione e si concentra sulla relazione tra i due protagonisti.

Oltre alle immagini tratte dal film, attualmente in fase di riprese a Budapest, in Ungheria, possiamo anticiparvi che Miranda Richardson, due volte candidata all’Oscar ( The Yellow Tie, Rams ), e Judy Greer ( Dead Winter, The Long Walk ) si sono unite al cast al fianco di McKenzie, Elgort e Michael Shannon, anch’egli due volte candidato all’Oscar. Richardson interpreterà la madre di Hepburn, Ella Van Heemstra, e Greer vestirà i panni della leggendaria costumista Edith Head nel film diretto da Abe Sylvia ( Palm Royale, Gli occhi di Tammy Faye), scritto e prodotto da Kara Holden ( Clouds). La Hyde Park International di Armitraj presenterà il film ai distributori internazionali al Festival di Cannes questo mese.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le prime immagini dal film ‘Dinner With Audrey’. Dentro la storia tra la diva e Givenchy

Notizie correlate

Professione musa. Audrey e Givenchy, Donatella e Versace, Betty e Saint Laurent e non solo: le accoppiate stilista-ispiratrice più celebri della storia della modaA volte è un’amica fidata, quella che passa in atelier senza appuntamento e dice la cosa giusta al momento giusto.

È ufficiale: le riprese di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 sono terminate e noi abbiamo le prime, scatenate immagini dal setEsiste una nostalgia degli anni Novanta che non è solo ricordo, ma un canone estetico preciso, fatto di sogni nati in provincia e ritornelli...