Le pagelle di Como-Napoli i voti | i top e i flop del match del Sinigaglia

Nel match tra Como e Napoli disputato al Sinigaglia, sono stati assegnati i voti ai giocatori. Sono stati individuati i migliori e i peggiori in campo, evidenziando le prestazioni di ciascuno. La sfida tra le due squadre ha visto l’allenatore del Napoli affrontare l’avversario con una formazione che includeva anche il centrocampista ex Barcellona. La partita ha rappresentato un tentativo del Napoli di consolidare il quarto posto in classifica, dopo la vittoria della scorsa settimana contro la Cremonese.

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